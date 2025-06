Meteo Romagna, allerta gialla per temporali martedì 17 giugno

Ultime ore di gran caldo ed è arrivo una tregua... temporalesca. Oltre alle precipitazioni attese in giornata, per domani, martedì 17 giugno, è stata disposta in Romagna l’allerta gialla per temporali. “Nella giornata del 17 giugno - si legge nell’allerta - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, più probabili sul settore centro-orientale, in esaurimento dal pomeriggio. In corrispondenza delle precipitazioni di forte intensità non si escludono occasionali fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti particolarmente fragili, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori e allagamenti localizzati in aree urbane”.