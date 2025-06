Meteo Romagna, temporali e rischio grandine nel pomeriggio di lunedì 16 giugno

Rischio grandinate nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, come riporta il bollettino di Arpae Emilia-Romagna. “Dalla tarda mattinata tendenza ad aumento della nuvolosità con rovesci e temporali, più diffusi e localmente di forte intensità sui settori centro-orientali durante le ore pomeridiane con possibilità di fenomeni associati come locali grandinate e raffiche. Fenomeni in graduale esaurimento dalla serata sulle province centro-occidentali con temporali che persisteranno sui settori orientali”.