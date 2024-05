“Ma siete già qui?” I rapinatori della banca di Rimini stupiti davanti ai Carabinieri

Avevano studiato il colpo, ma previsto un finale diverso da quello dell’arresto i rapinatori che ieri mattina sono entrati in azione al Banco San Geminiano e San Prospero di Rimini, in via Circonvallazione Occidentale dove intorno alle 12.15 di ieri mattina, tre uomini col volto travisato da passamontagna e occhiali da sole, armati di coltello, hanno minacciando i presenti. «Questa è una rapina, state calmi e non succede nulla. Pochi minuti e andiamo via». Ma quando ieri mattina hanno visto i militari assediare dall’esterno la banca, hanno aperto le porte e senza fare resistenza si sono consegnati alla giustizia. Si tratta di tre uomini di 66, 63, 28 anni. Di origine piemontese il più anziano, mentre gli altri due di origine campana. «Ma siete già qui», pare abbia detto uno dei rapinatori ai Carabinieri ai quali il personale della banca, i clienti ma anche gli stessi banditi hanno riconosciuto tempestività, risolutezza e professionalità nell’azione. I tre arrestati sono stati portati alla caserma del Comando provinciale, dove sono dichiarati formalmente in stato di arresto.