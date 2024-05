Rimini, rapina in banca in pieno centro: i Carabinieri arrestano i 3 componenti della banda - VIDEO GALLERY

Attimi di grande spavento in tarda mattinata a Rimini per una rapina al Banco di San Gimignano e San Prospero, sventata per il pronto intervento dei Carabinieri, protagonisti di una tempestiva azione che ha messo al sicuro clienti e dipendenti.

Tre banditi armati di coltello

È successo poco dopo le 12, alla filiale di via Circonvallazione Occidentale, alle spalle di Castel Sismondo, in pieno centro storico. Tre banditi italiani armati di coltello, parzialmente travisati da dei cappellini, hanno fatto irruzione nell’istituto di credito, terrorizzando i 5 impiegati presenti all’interno oltre ad un paio di clienti. Impiegati e clienti sono stati dirottati in un angolo mentre i banditi provavano ad accaparrarsi più denaro possibile, ma evidentemente qualcosa è andato storto e hanno perso troppo tempo, visto che si sono trovati di fronte i Carabinieri, prontamente arrivati armi in pugno all’interno della banca. I tre ladri sono quindi stati bloccati, per il sollievo di tutti i presenti.