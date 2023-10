L’omicidio di Rimini: la 78enne uccisa da almeno 15 coltellate. La nuora: “Sono stata io a trovarla”

Proseguono le indagini coordinate dal pm Daniele Paci sulla morte di Pierina Paganelli, la 78enne riminese uccisa martedì sera a Rimini. Dagli accertamenti è emerso che la donna è stata uccisa con un coltello che l’ha colpita dalle 15 alle 17 volte. Gli inquirenti indagano in ambito familiare e ieri la nuora è stata sentita per diverse ore. “Sono stanca - ha detto la donna -, potete immaginare con mio marito ancora in ospedale. Questa notte sono stata interrogata fino alle 4 in Procura perché sono la persona più informata sui fatti e perché ieri mattina sono stata io a trovare mia suocera, mentre scendevo ad accompagnare mia figlia a scuola”.