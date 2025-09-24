“L’attacco alla Global Sumud Flotilla è un attacco all’Italia” VIDEO

La Global Sumud Flotilla, dopo l’attacco della scorsa notte ha sollecitato “una scorta marittima e osservatori diplomatici” ai Paesi delle Nazioni Unite in risposta alla “escalation pericolosa in maniera allarmante”, dopo aver denunciato la scorsa notte “esplosioni selettive e il lancio di oggetti non identificati” su numerose imbarcazioni della spedizione umanitaria diretta a portare aiuti a Gaza.

“Esigiamo che tutti gli Stati membri dell’Onu, e in particolare quelle nazioni che sono a bordo delle imbarcazioni, garantiscano e facilitino immediatamente una protezione efficace, tra cui scorta marittima, osservatori diplomatici accreditati e una presenza protettiva manifesta”, ha chiesto l’organizzazione della spedizione, cui partecipano una quarantina di imbarcazioni di 44 Paesi, in un appello pubblicato sul social Telegram, affinché “la Flotilla possa avanzare in sicurezza senza ostacoli e il diritto prevalga sulle azioni di annientamento”.

“Sono state attaccate barche con bandiera italiana, inglese e polacca - ha detto la portavoce per l’Italia Maria Elena Delia - di fatto questo è un attacco all’Italia”.