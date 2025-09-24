Attacco di droni alle barche dei riminesi della Flotilla che porta aiuti a Gaza: «Esplosioni e sganciate polveri irritanti»

Rimini
  • 24 settembre 2025
Il senatore riminese Marco Croatti mentre indossa il giubbotto di salvataggio in seguito agli attacchi di droni
Il senatore riminese Marco Croatti mentre indossa il giubbotto di salvataggio in seguito agli attacchi di droni

Attacco di droni con materiale esplosivo e urticante e interferenze radio contro gli equipaggi della Global Sumud Flotilla. E il pesante sospetto degli attivisti che, nonostante l’assenza di una rivendicazione, la manovra possa essere un avvertimento israeliano. A denunciare l’accaduto sui loro canali social poco dopo l’una di notte, i due riminesi a bordo delle barche dirette verso Gaza per portare aiuti umanitari e forzare il blocco, ovvero il senatore del M5s Marco Croatti e la giornalista Michela Monte.

«Ci troviamo in acque internazionali, davanti all’isola di Creta - scrive Croatti -. La radio ha avuto delle grosse interferenze. Dai droni sono state sganciate delle polveri urticanti su imbarcazioni vicine alla nostra: si sono sentiti chiaramente 2 boati. Adesso ci siamo messi in procedura di sicurezza, con i giacchetti di salvataggio».

Quasi in contemporanea i post di Michela Monte: «Stiamo registrando interferenze nella comunicazione tra le barche e attacchi con esplosioni. Uno, un lampo di colore bianco a prua della nostra barca. Siamo in allerta droni sul ponte del peschereccio. Trattasi di flashbangs, esplosivo sparato con l’intenzione di disorientare provocando una esplosione sorda e un fascio di luce accecante.

Il nostro peschereccio è stato colpito tre volte. Una volta a prua e due a poppa. Su una barca si registra odore di uova marce che potrebbe essere dovuto ad attacco con sostanza chimica che rilascia gas di solfato di idrogeno. Sostanza nociva da non toccare o respirare, l’indicazione è disfarmene dalla barca e pulire l’area senza usare sostanze chimiche che possono provocare ulteriore reazione».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui