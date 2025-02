Intossicati dal fumo per sfuggire alle fiamme, chi erano i coniugi morti nell’incendio di un palazzo a Rimini

Sono morti intossicati dal fumo i coniugi Alis Efenaru 42 anni di nazionalità rumena e Ferdinando Autiero 55 anni, originario di Napoli. Abitavano nelle palazzine popolari di via Giuliano da Rimini vicino allo stadio Romeo Neri dove nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 febbraio 2025, verso le 19, è divampato un incendio in un appartamento al piano terra.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia di Stato arrivati sul posto con i Vigili del fuoco, la coppia avrebbe perso la vita per le esalazioni. L’incendio sarebbe scaturito da un corto circuito nell’immobile di una coppia di anziani che si sono messi in salvo quasi immediatamente. Il fuoco ha distrutto l’appartamento mentre il vano scale che collega tutti i piani è stato invaso da un fumo nero e denso. La coppia deceduta abitava proprio nell’immobile sopra quello dove è scoppiato il rogo.

L’uomo aveva problemi di salute e di deambulazione e ieri sera quando lui e la moglie hanno capito che si stava sprigionando del fuoco dall’abitazione sottostante hanno tentato di mettersi in salvo. L’istinto li ha portati a tentare di uscire di casa, di scendere in strada e invece appena hanno aperto la porta per raggiungere le scale hanno inalato il fumo. Sono praticamente svenuti subito e i vigili del fuoco li hanno trovati poco distanti dalla porta d’ingresso, stesi a terra privi di sensi. Sul posto è arrivato immediatamente il personale del 118 ma per loro non c’è stato nulla da fare. I due corpi senza vita sono stati adagiati davanti alla palazzina coperti dai teli.

L’intero stabile è stato evacuato dai vigili del fuoco che hanno portato via gli inquilini, passando uno a uno in tutti gli appartamenti. Diversi gli intossicati. L’incendio è stato domato in un paio di ore. Sull’accaduto la polizia di stato ha avviato un’indagine. Del fatto è stato avvisato il magistrato di turno.