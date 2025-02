Rimini, incendio in abitazione: due morti e diversi intossicati. Famiglie evacuate

RIMINI. Tragico incendio a due passi dal centro storico di Rimini. Poco dopo le 19 in un’abitazione in via Giuliano da Rimini, non distante dallo stadio Romeo Neri, nella zona delle case popolari, si è sviluppato un rogo dalle importanti dimensioni che in base a quanto riscontrato finora, con i soccorsi in pieno svolgimento, ha causato l’intossicazione di diverse persone e due morti: un uomo che ha perso la vita a causa delle esalazioni di fumo e la moglie. Per scongiurare altri pericoli diverse persone sono state fatte evacuare. L’incendio è partito dall’appartamento del piano terra occupato da una coppia di anziani che sono rimasti solo intossicati e che i Vigili del fuoco hanno prontamente spento. Ma il fumo è salito agli altri piani dalle scale e ha obbligato l’evacuazione di tutti gli appartamenti. In un appartamento del secondo piano i Vigili del fuoco hanno trovato un uomo morto mentre la moglie, che aveva respirato troppo monossido di carbonio, è morta poco dopo. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, 118 e polizia di stato.

Aggiornamenti in corso