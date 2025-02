Incendio in via Giuliano di Rimini: Comune, Regione e Acer uniscono le forze per gli 11 nuclei familiari residenti

A seguito del grave incendio che ha colpito la scorsa settimana una palazzina di residenza popolare in via Giuliano da Rimini, questa mattina, l’amministrazione comunale di Rimini, con la presenza dell’Assessore Kristian Gianfreda, ha effettuato un ulteriore sopralluogo sul luogo insieme al personale di Acer Rimini e all’assessore regionale alle Politiche abitative Giovanni Paglia, che ha voluto esprimere la vicinanza della Regione Emilia-Romagna alle persone coinvolte.

L’incontro ha avuto come obiettivo quello di avviare un’azione congiunta tra il Comune, la Regione e Acer Rimini, finalizzata a trovare soluzioni adeguate per assistere gli 11 nuclei familiari residenti, di cui molti composti da anziani non autosufficienti. Un impegno che punta a garantire un sostegno concreto e tempestivo, mediante una task force che metta insieme le diverse istituzioni.

“Come Regione lavoreremo fianco a fianco con il Comune e Acer Rimini per garantire la miglior sistemazione possibile a tutte le persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni e per effettuare la manutenzione straordinaria necessaria dell’edificio”, ha dichiarato l’assessore Paglia, esprimendo il proprio cordoglio per il lutto. “Si tratta di un intervento che si inserisce in un piano più ampio: per i prossimi tre anni, la Regione investirà oltre 20 milioni di euro in manutenzioni urgenti e straordinarie dell’edilizia popolare”.

“Ringrazio sinceramente Acer Rimini per la prontezza d’intervento e l’assessore Paglia per la sua presenza, che dimostra la volontà di operare in maniera sinergica per dare risposte adeguate e tempestive”, ha sottolineato l’assessore alle Politiche per la Casa del Comune, Kristian Gianfreda, aggiungendo come la gestione della crisi abitativa nazionale stia affrontando difficoltà che richiedono il massimo impegno. “Continuiamo a fare tutto il possibile e a dispiegare tutti gli strumenti a nostra disposizione, anche in un contesto in cui il supporto del Governo deve essere sicuramente maggiore”.

Claudia Corsini, presidente di Acer Rimini, ha ribadito il ruolo centrale della collaborazione tra istituzioni: “La nostra priorità è garantire la sicurezza e il benessere delle famiglie. Stiamo lavorando a stretto contatto con i servizi sociali per riallocare le famiglie in alloggi liberi e con Federalberghi per individuare strutture alberghiere dove sistemare gli inquilini in attesa della completa riapertura della palazzina di via Giuliano da Rimini”.

Nel frattempo, proseguono le verifiche tecniche da parte dei Vigili del Fuoco e delle autorità competenti per individuare gli interventi strutturali necessari al ripristino della fruibilità degli spazi.