Il tragico incendio di Rimini: sospesi canoni e spese condominiali alle famiglie coinvolte, sono 15 le persone senza casa

Tutta Rimini Acer in una nota esprime profondo cordoglio per le vittime dell’incendio scoppiato mercoledì sera nella palazzina di via Giuliano a Rimini. Ai nuclei familiari coinvolti, sono stati sospesi sia i canoni, che le spese condominiali.

«È una tragedia che ci tocca tutti profondamente - commenta la presidente facente funzione di Acer Rimini, Claudia Corsini –. In questo momento, insieme al cordoglio per le due vittime, c’è la preoccupazione per le 15 persone che sono fuori di casa. Si tratta prevalentemente di anziani e ci stiamo impegnando per trovare loro una diversa sistemazione. La casa è il contesto dell’affettività, un punto di riferimento, e comprendiamo il disagio che quelle famiglie stanno provando in questo momento».

L’Azienda in una nota desidera ringraziare soccorritori, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco che sono intervenuti subito per sedare l’incendio ed evacuare i residenti. «Stiamo aspettando di capire cosa ha innescato l’incidente – sottolinea Corsini -, considerato anche che quell’edificio è stato consegnato e certificato nei primi anni del 2000, quindi non siamo in un contesto di possibile vetustà degli alloggi».

Sin dalle prime ore di mercoledì sera, Acer Rimini, in sinergia con Comune di Rimini e con i Servizi sociali, si è attivata per la messa in protezione dei nuclei familiari – 11 in totale – fatti uscire dalla palazzina.«Sto contattando personalmente ogni persona per capire quali sono le loro esigenze – precisa Corsini -. È importante agire in maniera tempestiva per ridurre al minimo i disagi da qui ai prossimi mesi. L’obiettivo infatti è quello di ripristinare gli alloggi danneggiati dall’incendio e per farlo in tempi celeri, chiederemo anche un contributo alla Regione Emilia Romagna».

Ci sono dei tempi tecnici, indipendenti dalla volontà di Acer Rimini o dal Comune di Rimini, che si riferiscono ai tempi della perizia da parte dei Vigili del Fuoco e del dissequestro dell’immobile a seguito delle indagini.