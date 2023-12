Grossa pianta crolla sull’auto in corsa e trascina i cavi della corrente. Miracolati cinque militari a bordo: andiamo ad accendere un cero

Quando sono riusciti a uscire all’auto hanno detto a chi era presente che sarebbero andati ad accendere un cero. Sono stati davvero molto fortunati i cinque militari di Taranto che sono usciti miracolosamente illesi da una Golf che la scorsa notte, mentre transitava in via Regina Margherita a Rimini, è stata centrata in pieno da un grosso albero abbattuto dalle forti raffiche di vento. Cadendo, la pianta ha trascinato sulla macchina i cavi elettrici che alimentano il filobus. I cinque occupanti dell’auto, oltre all’enorme spavento per la pianta finita sull’auto, hanno avuto anche il timore che l’auto stesse prendendo fuoco quando hanno visto il fumo provocato dall’esplosione dell’airbag e i cavi della corrente.

La strada è stata chiusa al traffico e tuttora la viabilità della zona di Bellariva ne sta risentendo pesantemente anche a causa dei lavori sul lungomare.

Un episodio analogo si è verificato a Ravenna dove un albero ha centrato un’auto con dentro mamma e figlia.