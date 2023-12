Ravenna. Il vento abbatte un albero: distrutta un’auto con dentro mamma e figlia. Via delle Industrie chiusa al traffico

Il forte vento di scirocco che nelle ore scorse ha flagellato le zone collinari e il riminese sta ora creando i primi danni anche a Ravenna, poco prima di mezzogiorno un albero è stato sradicato dalle folate cadendo sopra un’auto parcheggiata in via delle Industrie, nel tratto compreso tra la rotonda Cipro e la rotonda Belgio. All’interno dell’abitacolo c’erano due persone: mamma e figlia. Entrambe, la madre sulla quarantina e la figlia sui vent’anni, ne sono uscite illese. La strada è stata al momento chiusa per motivi di sicurezza.