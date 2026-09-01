Estate rovente in Romagna, battuto il record del 2003: “Triplicate le notti tropicali”

Un caldissimo 31 agosto, con temperature massime che ieri in Romagna hanno raggiunto anche i 36 gradi, ha sancito la chiusura dell’estate meteorologica più calda da quando esistono le rilevazioni. A certificarlo è Pierluigi Randi, presidente dell’Associazione meteorologi professionisti: «Siamo arrivati al termine di questa estate - commenta -. È stata estenuante. In Romagna spesso ci siamo trovati al limite dell’invivibilità. Sono tanti gli episodi che mi hanno colpito. Nella prima decade di agosto, a Faenza la media delle temperature massime è stata di 38,5 gradi. Uno scenario simile lo potevamo immaginare nell’entroterra libico negli anni Sessanta e Settanta. La giornata più sofferta dell’estate è invece stata recente: il 28 agosto, quando la temperatura di rugiada si è collocata tra i 29 e i 28 gradi. La scienza ci dice che, superati i 27 gradi, la situazione comincia a essere pericolosa per la salute. Infine, un altro elemento da tenere a mente è che, ancora una volta, l’acqua superficiale del mare Adriatico ha superato i 30 gradi. È come avere una pistola carica puntata su di noi. Finché domina l’alta pressione tutto bene, ma quando arriveranno le prime perturbazioni le conseguenze potrebbero essere molto serie. Quello che è successo a Cremona è un monito da tenere presente».