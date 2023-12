Delitto di Pierina. Si stringe la cerchia dei sospettati: l’assassino è alto almeno un metro e ottanta

Un uomo alto almeno un metro e ottanta. E un coltello da carne lungo almeno 15 centimetri. Sono l’identikit del killer di Pierina Paganelli e l’arma che l’assassino avrebbe scagliato per ben 29 volte contro la 78enne riminese. E’ quanto emerge dalla relazione della dottoressa Loredana Buscemi che era stata incaricata dell’autopsia sul corpo della riminese trovata morta la sera del 3 ottobre scorso nel garage della palazzina di via del Ciclamino in cui viveva a Rimini.

Un dettaglio, quello dell’altezza, che circoscriverebbe il campo rispetto ai sospettati di avere ucciso la 78enne. C’è poi l’immagine ripresa da una delle telecamere in prossimità della farmacia che vede passare un uomo con qualcosa in mano (l’arma) alle 22 e 20 circa, poco dopo che la pensionata era stata ammazzata.