Delitto di Pierina, amanti e riti voodoo, Louis si racconta e accusa: “Manuela sta mentendo”

«Non è vero quello che ha detto, Manuela mi vuole accusare ma quella mattina io la stavo aspettando perché avevamo una relazione». Lo ha detto durante l’interrogatorio in carcere Louis Dassilva al gip Vinicio Cantarini che deve decidere sulla sua scarcerazione come chiesto dai difensori Riario Fabbri e Andrea Guidi. Ascoltato lunedì anche alla presenza del sostituto procuratore Daniele Paci, il senegalese di 35 anni, in carcere dal 16 luglio per l’omicidio di Pierina Paganelli, ha ripercorso la mattina del ritrovamento del cadavere nel garage di via Del Ciclamino anche alla luce di quanto riferito dalla nuora della vittima, Manuela Bianchi.

