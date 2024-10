Delitto di Pierina a Rimini, Loris dopo il colloquio in Questura: “Ho esposto le mie sensazioni, sono tranquillo” VIDEO GALLERY

“Ho esposto sensazioni su tante cose, ma non le voglio dire, sono cose mie”. Così Loris Bianchi dopo la convocazione in Questura per l’omicidio di Pierina Paganelli ma anche per l’incidente al cognato Giuliano Saponi: “ Ne parliamo nei prossimi giorni. Io sto tanto bene, devo solo fare la fuga da voi... (riferito ai giornalisti, ndr). Io mi sento tranquillo, mi aspettavo da tempo questo incontro. Mi sono venuti a prendere due agenti a cui sono legato e ho consegnato i miei due telefoni. Abbiamo parlato sia dell'omicidio di Pierina sia dell'incidente di Giuliano”.

Loris Bianchi, fratello di Manuela, era stato convocato questa mattina in Questura a Rimini ma non si tratterebbe di un interrogatorio ma un accertamento probatorio. Bianchi (che è assistito dall’avvocato Nunzia Barzan e dal criminalista Davide Barzan) è entrato negli uffici di piazzale Bornaccini attorno alle 10.15 e a suo tempo aveva già dato il Dna volontariamente per un eventuale riscontro su quanto trovato sulla scena del crimine.