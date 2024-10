Rimini, delitto di Pierina: Loris Bianchi convocato in Questura

Un nuovo capitolo nella vicenda del delitto di Pierina Paganelli. Loris Bianchi, il fratello di Manuela, la nuora di Pierina Paganelli è stato convocato questa mattina in Questura a Rimini ma non si tratterebbe di un interrogatorio ma un accertamento probatorio. Bianchi (che è assistito dall’avvocato Nunzia Barzan e dal criminalista Davide Barzan) è entrato negli uffici di piazzale Bornaccini attorno alle 10.15 e a suo tempo aveva già dato il Dna volontariamente per un eventuale riscontro su quanto trovato sulla scena del crimine.

Dagli investigatori al momento non trapelano informazioni circa questa nuova convocazione ma è di ieri la notizia secondo cui ci sarebbero due persone, dei testimoni di Geova, a conoscenza del nome di chi ha visto cosa è accaduto a Giuliano Saponi, il cognato di Loris Bianchi, la mattina del 7 maggio 2023. Giuliano, figlio di Pierina, e marito dell’amante di Louis Dassilva, in carcere l’omicidio di Pierina. Martedì, la squadra mobile di Rimini ha sentito come persone informate sui fatti due sammarinesi, due fedeli testimoni di Geova della congregazione della Repubblica di San Marino, secondo cui ci sarebbe una persona, residente in zona di via del Ciclamino che la mattina del 7 maggio 2023 stava portando a spasso il cane. Non solo si parla anche di un automobilista che avrebbe affiancato e superato Giuliano mentre percorreva in bicicletta su via Coriano. L’avrebbe quindi visto parlare con due uomini al momento sconosciuti.