Da Riccione e San Marino a Dubai via Montecarlo, così la escort di vip e calciatori da 5mila euro a notte avrebbe occultato al Fisco 5 milioni

I soldi sarebbero stati depositati prima a San Marino. Poi, il fiume di denaro incassato con l’attività di escort d’alto bordo, sarebbe transitato prima a Montecarlo per poi ricomparire a Dubai dove attualmente vive la 43enne a processo a Rimini con l’accusa di evasione per aver occultato al fisco 5 milioni di euro. E’ questa la triangolazione ricostruita dall’indagine coordinata dalla Procura e condotta da Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza nei confronti della donna per la quale l’accusa ha chiesto la condanna a due anni e tre mesi. La sentenza nei confronti della escort, per la quale imprenditori, calciatori e vip avrebbero pagato anche 5 e 10mila euro a notte, è attesa a ottobre.