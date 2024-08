Corsini: “Non sono le piscine la risposta alla mucillagine. In ogni caso dovranno essere con acqua salata” VIDEO

Sì alle piscine in spiaggia, ma a determinate condizioni e con l’acqua salata. Certo “non possono essere certamente sostitutive del mare”, avverte l’assessore al Turismo dell’Emilia-Romagna Andrea Corsini, secondo cui la gente dopotutto “viene in riviera perché c’è il mare, non è questa la risposta alla mucillagine”. Corsini interviene parlando con la ‘Dire’ nel dibattito suscitato dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad che vorrebbe norme più agevoli per la realizzazione di piscine in riva al mare, anche come risposta a condizioni del mare sfavorevoli al turismo come le mucillagini di quest’anno. “Vorrei evitare di tornare ad un dibattito degli anni Novanta, ‘piscine sì, piscine no’, anche perché non è veritiero”, premette subito l’assessore regionale, a margine oggi di una conferenza stampa. Le piscine “è possibile realizzarle anche adesso, non è che abbiamo bisogno di fare chissà quali modifiche normative di carattere nazionale o regionale. Ci sono tante piscine, negli stabilimenti balneari della Romagna, perché in questi anni sono state fatte sulla base di accordi tra i Comuni e le Soprintendenze e sono previste nei piani degli arenili”. “Io dico- prosegue poi Corsini- che le piscine vanno fatte a determinate condizioni, non in tutti gli stabilimenti ma solamente in alcuni contesti, con regole che siano definite e concordate con le Soprintendenze. E con l’acqua salata, aggiungo, perché dobbiamo evitare il consumo idrico utilizzando l’acqua del mare”. Proprio i Verdi avevano stoppato il primo cittadino riminese ricordando su questo punto ricordando i problemi di siccità che hanno segnato queste ultime stagioni estive.