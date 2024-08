Rimini, il sindaco: “Piscine in spiaggia? Bisogna farle ma ci sono dei vincoli da superare”

«Giochi d’acqua e piscine? A fine estate sbarcherà in consiglio comunale il Piano spiaggia che ne prevede la realizzazione in condizioni aggregative particolari». Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, primo a lanciare l’idea delle piscine in spiaggia, raccoglie l’appello arrivato da più parti e rassicura i lavoratori del settore: l’intenzione di potenziare l’offerta turistica c’è. Specie a fronte delle difficoltà che la «costa adriatica, dal Veneto fin sotto alle Marche, ha affrontato a causa del fenomeno naturale delle mucillagini». Un’alternativa serve. Anzi, è richiesta a gran voce da quei soggetti che di turismo ci vivono. Anche se, anticipa già il primo cittadino, l’impresa non sarà delle più semplici.

