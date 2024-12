Bloccati sul Gran Sasso: una squadra di soccorritori cerca di raggiungere i due alpinisti riminesi

Una squadra di soccorritori rimasta in alta quota tutta la notte, sta tentando nelle prime ore del mattino di raggiungere i due alpinisti rininesi bloccati in alta quota, dopo una notte passata al gelo. Come riporta la nota del Cnsas, dalle ore 6:30 una squadra del Soccorso Alpino, rimasta in quota per tutta la notte in pronta partenza in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo, è partita alla volta del Rifugio Duca degli Abruzzi per poi tentare un nuovo avvicinamento verso i due alpinisti. Le condizioni a Campo Imperatore sono leggermente migliorate ma il forte vento e gli importanti accumuli nevosi creati da quest’ultimo in quota rendono la progressione complessa. Altre squadre stanno raggiungendo Campo Imperatore, dopo esser state in pre-allerta per tutta la notte a Fonte Cerreto.

Come specificato nel comunicato del Cnsas, le condizioni meteo sono momentaneamente migliorate ma la progressione verso la montagna risultano piuttosto complesse. I due alpinisti hanno 42 e 48 anni e uno sarebbe ferito.

Dopo essere caduti in un canalone, i due ora sarebbero a una ventina di metri di distanza tra di loro e sono riusciti a comunicare al telefono con i soccorritori. Sono equipaggiati a dovere per una escursione invernale, ma il rischio di ipotermia alla lunga resta.

Seguiranno nuovi aggiornamenti nelle prossime ore, nella speranza che dal Gran Sasso possano arrivare delle notizie positive.