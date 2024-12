Gran Sasso, corsa contro il tempo per salvare due alpinisti riminesi

RIMINI. Due alpinisti della provincia di Rimini di 42 e 48 anni sono bloccati in un canalone del Gran Sasso in Abruzzo. I due sono scivolati mentre scendevano dal versante est dopo essere stati nella zona del Bivacco Bafile a quota 2.669 metri di altitudine. Sono però riusciti a lanciare l’allarme. Le operazioni di salvataggio sono partite e poi sono state sospese a causa del maltempo (nevicate e forti raffiche di tempo) che non consente il volo dell’elicottero. Le squadre specializzate sono in attesa di una finestra meteo per intervenire ma con ogni probabilità i due dovranno attendere fino a domattina. I due riescono a parlarsi ma sono a circa 20 metri l’uno dall’altro e hanno perso il contatto visivo reciproco. In queste ore la temperatura può arrivare a -8 gradi ed è serio il rischio di ipotermia.