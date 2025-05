Battibecco tra sindaci, Sadegholvaad replica a Zattini: “Rimini è un’appendice di Forlì solo nella testa di qualche nostalgico”

“Rimini è un’appendice di Forlì solo nella testa di qualche nostalgico”. Continua il battibecco a distanza tra il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, che ieri aveva definito “poco eleganti” le parole di Sadegholvaad sul tema degli aeroporti.

Così Sadegholvaad oggi: “Il sindaco di Forlì definisce Rimini un territorio che a lungo è stato “semplice appendice marittima” della provincia forlivese. Questo disquisendo di eleganza sulle mie affermazioni che sottolineavano semplicemente il goffo tentativo da parte di Enac (Ente nazionale dell’aviazione civile) di convincere l’aeroporto di Bologna a acquistare gratis (...) parte di quello forlivese, in una logica che ho definito di ‘sospetta filiera politica’ di centrodestra sull’asse Roma-Forlì.

Sorprende la reazione scomposta del Sindaco Zattini, perché ho sempre stimato il mio collega forlivese e ho sempre condiviso con lui gli sforzi per superare logiche campanilistiche a favore di alleanze che hanno portato risultati assolutamente positivi con la Asl di area vasta o con Romagna Acque o con il trasporto pubblico locale. Sinceramente ignoravo l’esistenza del dottor Pompignoli. Comunque, dopo le ultime ineleganti esternazioni, se ne faccia una ragione il collega Zattini: Rimini ha imparato da molto tempo a camminare con le proprie gambe e a volare, sicuramente meglio di come ha imparato a fare l’aeroporto della sua città. Rimini è un’appendice di Forlì solo nella testa di qualche “nostalgico”, non so di quale epoca, ma sicuramente nostalgico”.