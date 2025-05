Forlì. Aeroporti, il sindaco Zattini replica al collega di Rimini Sadegholvaad: “Parole poco eleganti”

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, bacchetta l’Enac perché spinge per trasferire dei voli dal Marconi di Bologna al Ridolfi di Forlì e il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini risponde a tono al collega. La diatriba sugli aeroporti non si placa e per il momento il gioco di squadra auspicato dal presidente della Regione Michele De Pascale, sembra ancora lontano.

«Certe dichiarazioni stupiscono, ma fino a un certo punto. Leggendo le esternazioni poco eleganti del sindaco di Rimini - afferma Gian Luca Zattini - , ci si trova di fronte alla sindrome ricorrente di un territorio che non riesce a sganciarsi da una storia che l’ha visto, per decenni, semplice appendice marittima della più grande provincia di Forlì-Cesena. Per quanto ci riguarda, le nostre intenzioni e il nostro spirito sono ben diversi e più volte, al tavolo con la Regione Emilia Romagna e altri enti, li abbiamo esplicitati e ribaditi. Forlì è per fare gioco di squadra».

In sostanza, la reazione del primo cittadino di Rimini è apparsa al collega forlivese piuttosto sopra le righe, per questo Zattini è intervenuto per ribadire che senza gioco di squadra non si va da nessuna parte.

«Forlì è per dare vita a un sistema integrato regionale che sappia valorizzare e rafforzare concretamente le vocazioni di ogni singolo scalo aeroportuale - sottolinea Zattini - . Non ci interessano certe suggestioni politiche. L’orizzonte di questa Amministrazione è ben più alto. Il nostro obiettivo è far crescere tutta la Romagna, non un singolo territorio. Per farlo, siamo convinti che certi ragionamenti siano figli di sentimenti poco nobili che non servono a niente e a nessuno».

Insomma, se Sadegholvaad ha trovato “sorprendenti” le parole del presidente di Enac Pierluigi Di Palma, reo di aver proposto di “dirottare” parte del traffico di Bologna a Forlì, Zattini non ha gradito le “esternazioni poco eleganti” del collega di Rimini. Sul fronte politico dunque, l’integrazione fra gli aeroporti regionali sembra tutt’altro che facile e tra le varie realtà sembra continuare a prevalere una sorta di campanilismo.