È andata distrutta nella notte l’auto di Davide Barzan, alla ribalta delle cronache per il suo lavoro nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Pierina Paganelli quale consulente della difesa di Manuela Bianchi. I Carabinieri indagano per risalire agli autori dell’atto vandalico nella notte in un parcheggio condominiale di Riccione.