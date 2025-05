Rimini, distrutta dalle fiamme l’auto del criminalista Barzan. Si indaga sulle cause dell’atto vandalico

Vandali hanno dato alle fiamme l’auto di Davide Barzan il consulente dello studio Barzan che difende Manuela Bianchi nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne trovata deceduta il 3 ottobre 2023 nel garage di via Del Ciclamino. Le fiamme sono state appiccate a Riccione sotto casa del consulente e hanno interessato i cassonetti della nettezza urbana e due vetture, tra cui quella del criminalista, andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rimini che hanno spento le fiamme. L’incendio è probabilmente scaturito dai cassonetti e poi si è propagato alle vetture parcheggiate. Non è chiaro se è stato un gesto diretto e preciso nei confronti del consulente o un atto vandalico senza una specifica matrice.

Il rogo è stato appiccato verso l’1.50 in un parcheggio condominiale privato in zona stazione a Riccione. Le fiamme hanno inizialmente aggredito i cassonetti della raccolta differenziata, poi l’incendio si è esteso e ha distrutto l’auto di Barzan e una “macchinetta” che consente la guida anche agli under 18. Altre vetture risultano parzialmente danneggiate.