Riccione, la sindaca Angelini e i 15,5 milioni da pagare dopo la sentenza della Corte d’Appello: “I cittadini possono stare tranquilli” VIDEO

Dopo la sentenza della Corte d’Appello che impone il pagamento di 15,5 milioni per i nodi legati al parcheggio interrato sul Lungomare della Repubblica, la sindaca di Riccione Daniela Angelini ha inviato un videomessaggio per esprimere la sua posizione. “Voglio dirlo con estrema chiarezza a tutte le famiglie, ai lavoratori, agli operatori economici e ai giovani di Riccione: potete stare tranquilli. Riccione è una città forte, solida, coraggiosa. La nostra struttura finanziaria ed economica ha basi sane e la capacità di reazione della nostra comunità è immensamente più grande di qualsiasi emergenza ereditata dal passato. Abbiamo già attivato i nostri uffici legali e finanziari per analizzare ogni piega della pronuncia, per valutare le azioni di tutela nelle sedi opportune e, contemporaneamente, per pianificare ogni passo contabile necessario a proteggere i conti pubblici e i servizi essenziali. Nessun progetto fondamentale per il futuro della città verrà sospeso né abbandonato”.