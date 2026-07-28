Riccione, la sindaca Angelini dopo il sequestro del Grand Hotel: “Garantiamo massimo supporto per il ricollocamento degli ospiti”

Dopo il sequestro del Grand Hotel di questa mattina da parte della Guardia di Finanza, la sindaca di Riccione Daniela Angelini ha ringraziato le forze dell’ordine garantendo il pieno appoggio del Comune: “Esprimo la gratitudine del Comune di Riccione nei confronti della Procura e della Guardia di Finanza per il rigoroso lavoro d’indagine condotto, confermando la piena disponibilità dell’Amministrazione a collaborare con gli inquirenti per ogni profilo di nostra competenza. Il Grand Hotel rappresenta un simbolo storico della nostra città. Garantiamo fin da subito il massimo supporto, se necessario, per il ricollocamento degli ospiti in altre strutture cittadine. L’auspicio è che, a seguito di questo fondamentale intervento della magistratura, grazie all’operato del curatore fallimentare - che ora potrà finalmente disporre dell’intero compendio immobiliare - e con la successiva asta già programmata per l’autunno, questo bene prezioso possa finalmente tornare al futuro luminoso che merita, nell’interesse dell’intera comunità riccionese”.