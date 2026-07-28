Riccione, bancarotta fraudolenta: sequestrato il Grand Hotel VIDEO GALLERY

I militari della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dal Pubblico Ministero, su immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un valore complessivo di 29 milioni di euro. Sei le persone indagate per plurimi reati di bancarotta fraudolenta, tra queste, un imprenditore formalmente residente a Cuba ma domiciliato a Riccione, ritenuto il “dominus” dell’intera operazione. Questa mattina la Finanza era in azione al Grand Hotel al chiosco Paco e al ristorante Artusi a Riccione. La Procura di Rimini ha posto sotto sequestro penale il Grand Hotel di Riccione e ha indagato per bancarotta fraudolenta l’ex amministratore Gianni Andreatta e alcuni collaboratori e prestanome.

Questa mattina quando le Fiamme Gialle sono entrate al Grand Hotel, c’erano - oltre ad Andreatta che vi abita - alcuni turisti. Sono quindi state eseguite perquisizioni sia al Grand Hotel con l’ausilio di un cash dog, cane esperto in rintraccio di denaro contante, che in immobili nelle province di Rimini, Milano, Monza-Brianza e Bari. Sei complessivamente le persone indagate per plurimi reati di bancarotta fraudolenta, tra queste, Andreatta appunto formalmente residente a Cuba ma domiciliato a Riccione, ritenuto il “dominus” dell’intera operazione. La società di gestione del Grand Hotel di Riccione fallita da anni, per tramite del suo amministratore Andreatta avrebbe dovuto consegnare l’immobile al curatore fallimentare designato dal Tribunale e invece sarebbe continuata una gestione in “nero” della struttura che il prossimo 23 settembre sarà messa all’asta pare per 24 milioni di euro. Nell’Hotel completamente fuori norme e nonostante la revoca delle licenze, continuava la gestione commerciale con incassi prevalentemente “in nero”. Il Grand Hotel di Riccione fu inaugurato il 15 agosto 1929 e costruito in soli cento giorni su progetto dell’architetto Rutilio Ceccolini per volere dell’imprenditore Gaetano Ceschina e diventò presto simbolo di mondanità in epoca fascista. Andreatta subentra alla gestione del Grand Hotel dopo la morte della vedova di uno dei Ceschina che aveva seguito negli ultimi di vita e nel 2023 il Tribunale ne dichiara il fallimento.