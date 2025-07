Riccione, incendio all’auto di Davide Barzan: la pista di un’auto sospetta

Proseguono serrate le indagini dei Carabinieri di Riccione per far chiarezza sull’incendio dell’autovettura del criminalista Davide Barzan , avvenuto in viale Diaz nella notte tra il 26 e il 27 maggio scorso. L’episodio ha destato sin da subito forte preoccupazione nella comunità locale, le fiamme hanno velocemente divorato due autovetture, tra cui quella del criminalista, i bidoni condominiali di Palazzo Gaspari e gli alberi circostanti, rischiando così di propagarsi alle vicine abitazioni. Solamente il pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Rimini e dei Carabinieri ha evitato il peggio, permettendo anche di accertare la natura dolosa dell’evento.

Da quel momento le ricerche del responsabile non hanno mai avuto sosta, i militari hanno acquisito e analizzato decine di ore di filmati, provenienti da telecamere pubbliche e private della zona, senza trascurare le telecamere comunali poste lungo le principali vie di accesso. L’incrocio dei dati acquisiti e la meticolosa ricostruzione degli eventi hanno difatti permesso di restringere il campo a un veicolo sospetto, ovvero un’auto sportiva di colore scuro, con a bordo due o più persone, che sarebbe transitata proprio in viale Diaz nei minuti immediatamente precedenti e successivi al rogo. I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, continuano le ricerche dell’autovettura incriminata e proseguono ad indagare per giungere all’identificazione degli autori del fatto. Gli investigatori stanno anche valutando eventuali legami tra l’incendio e precedenti episodi avvenuti nella zona, non escludendo alcuna pista, compresa quella di un possibile atto intimidatorio.