Riccione, Adriatica chiusa in un tratto, il Comune: “Primo giorno senza particolari disagi”

“È partita senza particolari disagi la temporanea chiusura al traffico di un tratto della Statale Adriatica che, da questa mattina alle 7 per nove giorni, interesserà l’asse viario in zona Fontanelle. Anche nel momento di massimo afflusso di traffico in zona, con gli spostamenti verso i luoghi di lavoro e verso le scuole, nonostante la pioggia, non si sono registrate significative difficoltà per il transito dei mezzi”.

Lo dichiara il Comune di Riccione in una nota.

La chiusura al traffico è dovuta al cantiere per il rifacimento dell’attraversamento interrato del rio Costa, il corso d’acqua che attraversa la Statale Adriatica vicino all’incrocio con viale Alberobello, nella zona del Cimitero dei greci.

Per garantire un maggiore fluidità al traffico e per prevenire al massimo i disagi agli utenti, sono stati previsti percorsi alternativi (qui il link) per i mezzi leggeri e pesanti in transito sia da Nord che da Sud, contrassegnati da quasi 100 cartelli segnaletici. In tutta la zona circostante il cantiere, ma anche su tutte le strade oggetto dei percorsi alternativi suggeriti nel territorio di Riccione e di Misano Adriatico, è stata installata da alcuni giorni la cartellonistica che aiuterà gli automobilisti e gli autisti dei mezzi pesanti a orientarsi lungo i tragitti raccomandati.