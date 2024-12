A partire da lunedì 9 dicembre 2024, Riccione sarà interessata da un’importante opera di manutenzione straordinaria sul Rio Costa, il corso d’acqua che attraversa la Statale Adriatica vicino all’incrocio con viale Alberobello, nella zona del Cimitero dei greci. Si tratta di un intervento necessario per sistemare i danni provocati dalle alluvioni che hanno colpito la Romagna nel maggio 2023. Negli ultimi mesi, i tecnici hanno rilevato cedimenti nel condotto sotterraneo in mattoni, che non solo hanno compromesso il manto stradale, ma hanno anche sollevato preoccupazioni per la sicurezza e la stabilità della strada. Inoltre, il canale idraulico necessita di un adeguamento per evitare nuovi allagamenti nelle aree residenziali vicine. La situazione si è aggravata di recente con l’apertura di una voragine sul marciapiede, spingendo il Comune e il Consorzio di Bonifica della Romagna a intervenire con urgenza. I lavori prevedono la rimozione del vecchio condotto e la sua sostituzione con un nuovo tombinamento in cemento armato, progettato per migliorare il deflusso delle acque. Il progetto, dal valore di 500mila euro, è finanziato con i fondi destinati alla ricostruzione delle zone colpite dall’alluvione del 2023.

Come cambia la viabilità

Per garantire la sicurezza del cantiere, la Statale Adriatica sarà chiusa al traffico tra viale Marsala e viale Alberobello dalle ore 7:00 del 9 dicembre fino alle 19:00 del 17 dicembre. Anche viale Alberobello sarà interdetto nel tratto fino a viale Riace.

Percorsi alternativi per auto e mezzi fino a 35 quintali

Chi arriva da Nord potrà deviare su viale Da Verrazzano alla Rotatoria dei pianeti, proseguire su viale Torino, girare su viale San Gallo e rientrare sulla Statale attraverso viale Marsala. Da Sud, il percorso sarà l’inverso. Saranno istituiti divieti di accesso alla Statale agli incroci con viali Brindisi e Lecce, eccetto per i residenti.

Percorsi per mezzi pesanti (oltre 35 quintali)

I camion e gli altri veicoli pesanti dovranno seguire un tragitto più lungo. Da Nord, il percorso alternativo passa dalla rotatoria delle Fontanelle verso viale Puglia, poi viale Tavoleto (nel territorio di Misano Adriatico), fino alla rotatoria Ducati. Da lì, si prosegue su via San Giovanni, via Del Carro e via Del Bianco per rientrare sulla Statale. Per chi proviene da Sud, l’itinerario sarà l’opposto.

Cosa cambia per pedoni e residenti