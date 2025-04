Divorzio tra Linus e Riccione, i vertici di Aquafan si arrabbiano: “Ci sarà una perdita significativa di posizionamento”

Il divorzio tra Radio Deejay e Riccione non poteva non lasciare strascichi e dal mondo di Aquafan emerge un profondo disagio per l’addio alla partnership con Linus: “ I vertici di Aquafan - si legge in una nota - desiderano esprimere il proprio profondo rammarico nell’apprendere che Radio Deejay non sarà più presente a Riccione dalla prossima stagione estiva. Aquafan e Radio Deejay hanno una storia unica e speciale che dura da oltre 30 anni, durante i quali abbiamo collaborato a stretto contatto. La nostra partnership ha contribuito in maniera significativa a rendere Aquafan ciò che è oggi. La mancanza di Radio Deejay a Riccione comporterà una perdita significativa in termini di posizionamento e notorietà per tutto il territorio romagnolo, costruita in tanti anni di lavoro e dedizione. Questa perdita potrebbe ripercuotersi su diversi target di riferimento, dalle famiglie ai Millennial, passando per le generazioni X, Z e Alpha. Le porte di Aquafan rimangono sempre aperte per Linus e tutti i preziosi collaboratori di Radio Deejay, con i quali speriamo di poter collaborare nuovamente in futuro”.