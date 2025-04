Riccione. Clamorosa rottura con Radio Deejay. Linus: “Ci abbiamo provato ma qualcuno aveva già deciso”

Rottura tra Radio Deejay e Riccione. Come un fulmine a ciel sereno è piombato dal nulla l’addio tra la storica emittente radiofonica e la Perla verde. Ad annunciarlo è lo stesso direttore della radio milanese, Linus, che non nasconde la delusione e l’amarezza sui social, dove con un laconico messaggio spiega appunto che “una lunga storia che finisce con poche parole dopo tanti anni, quest’estate Radio Deejay non sarà a Riccione. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato”. Un divorzio che sembrava potesse arrivare già lo scorso anno quando il Comune di Riccione aveva aperto un bando a tutte le realtà interessate a gestire gli eventi. Radio Deejay, sempre tramite Linus, aveva fatto sapere di “essere al lavoro per trovare un accordo con il Comune“. E alla fine c’era riuscito, non senza uno strascico di rammarico, visto che ancora il direttore della emittente aveva chiarito nella primavera del 2024, dopo essere riuscito a trovare un punto di incontro: “E’ stata una vicenda antipatica. Dopo aver tenuto accesa la città che nel frattempo era commissariata (ed è la seconda volta che ci assumiamo questa responsabilità, era già successo 5 anni fa), essere trattati alla pari del primo che passa, non è stata una cosa molto elegante. Comunque, il brutto di vivere in un piccolo paese, è che si parla e sparla di tutto e tutti, ma alla fine tutti sanno perfettamente com’è andata”. Questa volta, invece, a distanza di appena 12 mesi, il divorzio si è consumato e Radio Deejay dice addio a Riccione per la prima volta dopo tanti, tanti anni di eventi, musica e divertimento.