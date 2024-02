Volley, dopo gli ululati razzisti al giocatore della Consar Ravenna, la Lega di Pallavolo pronta a introdurre norme ad hoc

Per evitare nuovi episodi di razzismo nel volley in arrivo norme ad hoc. E’ quanto lascia presupporre il comunicato stampa emanato dalla Lega Pallavolo emesso nella serata di martedì 27 febbraio 2024 che, all’indomani degli ululati di alcuni tifosi nei confronti del giocatore della Consar Ravenna, Martins Arasomwan, lascia però aperta la speranza che a breve il buco nel regolamento, dovuto al fatto che episodi simili non siano quasi mai accaduti nei campi di volley, possa essere sistemato a breve. Infatti il presidente della Lega Pallavolo di seria A, Massimo Righi, oltre a condannare con fermezza l’episodio, nel comunicato stampa sottolinea che «l’orgoglio di appartenere ad un settore sportivo nel quale simili beceri comportamenti non hanno mai trovato spazio non deve indurre a minimizzare quanto accaduto, ma al contrario, stimolare e difendere in maniera determinata la specificità del nostro sport, attraverso l’introduzione, d’intesa con la Federazione, di ulteriori disposizioni idonee a prevenire il reiterarsi di tali episodi».