Un Natale last minute per Ravenna: «Prenotazioni a rilento»

Le prenotazioni per la città d’arte per le festività natalizie procedono a rilento. A rivelarlo è Riccardo Santoni di Confesercenti che fa un bilancio a pochi giorni dalle festività: «Come ormai succede da alcuni anni i visitatori si muovono all’ultimo - dice -. Decidono in base a diversi fatto, tra cui anche le previsioni del tempo. Quindi c’è ancora margine e gli operatori sono comunque fiduciosi. Sperano che nei prossimi giorni arrivino le richieste per le camere».

A pochi giorni dalla chiusura del 2024 è anche tempo di bilanci: «Per la città d’arte e le strutture ricettive – commenta Santoni - è stata una stagione in linea con quella dell’anno precedente. Il 2024 non ha visto grossi squilli, ma neanche perdite significative. Il nostro ragionamento si concentra non sugli arrivi e le presenze, ma sui fatturati degli alberghi che risultano pienamente in linea con il 2023. Ancora una volta il terminal crociere ha rappresentato un fattore importante. Il 2024 è stato caratterizzato da meno partenze di navi, che in parte hanno condizionato l’andamento della stagione».

Santoni fornisce anche un feedback del gradimento turistico: «Dalle informazioni in nostro possesso i visitatori rimangono soddisfatti della città, spesso rappresenta una vera e propria scoperta in senso positivo. Piace come è tenuta e anche la presentazione dei nostri monumenti. Questi sono fattori su cui è bene insistere. L’apertura dei nuovi musei, con la recente inaugurazione del percorso dedicato a Lord Byron e al Risorgimento, speriamo possa alimentare ulteriormente la capacità di attrazione del territorio. A ciò si aggiunga il calendario di eventi, che offre spesso iniziative in grado di attrarre i visitatori. Tante volte Ravenna non è conosciuta, ma chi sceglie di visitarla rimane molto soddisfatto, inoltre non soffre dei fenomeni di overtourism che altre località iniziano ad accusare».

A fine d’anno la giunta comunale ha confermato anche per il 2025 la tariffa turistica per i parcheggi degli alberghi del centro storico. La formula prevede prezzi agevolati per chi alloggia nelle strutture ricettive, hotel, alberghi, pensioni, B&B presenti all’interno del perimetro della Ztl e della Zpru del centro abitato. Ci sono diversi tipi di abbonamento: annuale (330 euro), semestrale (200 euro), trimestrale (125 euro), mensile (50 euro) e tariffa giornaliera 5 euro. Santoni si mostra favorevole alla prosecuzione del provvedimento: «L’agevolazione funziona – dice il rappresentante di Confesercenti – per cui riteniamo giusto proseguire. Può essere un servizio molto apprezzato dai turisti e dare quindi un valore aggiunto al soggiorno in città».