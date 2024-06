Travolto in scooter dall’auto guidata dalla sorella: in prognosi riservata dopo l’incidente a Porto Fuori

Alla guida dell’auto che domenica ha travolto uno scooter a Porto Fuori durante un sorpasso c’era la sorella del conducente del motociclo. L’uomo, 45enne ravennate, è ancora ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena in prognosi riservata. E’ grave, seppure non in pericolo di vita.

Stando agli accertamenti computi dalla polizia stradale, che nel primo pomeriggio di domenica ha richiesto la chiusura della statale 67, lo scooterista si stava immettendo sulla strada principale da via Staggi, quando la Fiat condotta dalla sorella lo ha colpito in pieno mentre stava superando una Mercedes. Il 45enne è stato sbalzato, venendo colpito successivamente anche dall’auto che la donna stava sorpassando, per poi volare nella scarpata che costeggia la Statale insieme allo scooter.

Ferita, seppur in condizioni di media gravità, anche la donna, la cui auto ha terminato la propria carambola nel campo adiacente. Lievi invece le lesioni riportate dagli occupanti del terzo veicolo.

Il 45enne, ferito gravemente, è sempre rimasto vigile fino a quando sul posto è giunto il personale del 118 con ambulanza ed elisoccorso, che lo ha caricato per il trasporto al nosocomio cesenate. Nel frattempo sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto di strada e recuperare i tre veicoli incidentati.

La pattuglia della Stradale ha invece proceduto ai rilievi, volti a riscontrare eventuali infrazioni al codice della strada a monte dell’incidente, come velocità (considerato che nel tratto di strada il limite è dei 50 km/h) e regolarità della manovra di sorpasso.