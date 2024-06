Schianto tra auto e moto a Porto Fuori. Il centauro ricoverato al Bufalini

Grave incidente nel primo pomeriggio a Porto Fuori. Tre i veicoli coinvolti, due auto e una moto, il cui centauro è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena in elicottero con un codice di massima gravità. Ferito anche uno degli altri due conducenti, al volante di un’auto volata fuori strada dopo l’impatto. Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia stradale, insieme ai vigili del fuoco e al 118. Da quanto si apprende, pare che all’origine dello schianto ci sia una manovra di sorpasso nel tratto di strada all’incrocio con via Staggi.