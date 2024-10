La notizia del decesso nella serata di ieri si è diffusa a Ravenna, dove risiedeva: Salerno infatti era molto conosciuto in città. Aveva iniziato la sua carriera professionale alla Bnl poi, dopo un passaggio al Banco San Geminiano e San Prospero a Modena, alla fine degli anni ‘80 era arrivato a Ravenna dove a lungo ha ricoperto il ruolo di direttore generale della Cassa, fino al 2000, restando successivamente come componente in vari consigli delle società che compongono il gruppo bancario presieduto da Antonio Patuelli.