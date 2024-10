Cotignola, terribile incidente: gravissimo un uomo di 85 anni

Un terribile incidente stradale questa mattina a Cotignola, con un uomo di 85 anni in condizioni gravissime. L’incidente si è verificato in via X aprile: l’anziano era alla guida di una Volkswagen Tiguan e uscendo dalla rampa dell’autostrada si è scontrato con un camion che proveniva da Lugo con diritto di precedenza. Illeso il conducente del camion che trasportava dei grossi rotoli di materiale gommoso, mentre le condizioni dell’85enne della Tiguan sono apparse subito molto gravi. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme ai sanitari del 118 con auto medicalizzata, quindi si è reso necessario l’intervento dell’elimedica da Bologna, che ha trasportato l’anziano all’ospedale Bufalini di Cesena. La strada è stata chiusa al traffico, sul posto la Polizia Locale dell’Unione della Bassa Romagna per i rillievi.