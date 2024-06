Torna all’asta l’ex colonia Onfa di Punta Marina

Nuova asta per l’ex colonia Onfa di Punta Marina, un appezzamento di 3.900 mq con un fabbricato fatiscente immerso in una pinetina a pochi passi dal mare, composto da due corpi, disposti su tre e in parte quattro piani. La direzione regionale dell’agenzia del Demanio ha pubblicato un avviso di gara con apertura delle buste il 30 agosto e consegna delle offerte massimo entro il 29 agosto, base d’asta 893.300 euro e una cauzione di 89.330 euro. Non è la prima volta che il complesso costruito dall’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori civili, con una capacità di 100 posti nel 1950, su piazza Saffi, va a gara; era già avvenuto nel 2018 con un’aggiudicazione a due società campane e nel 2022, senza che il procedimento andasse a buon fine. Oggi il complesso si trova all’altezza della rotonda posta al termine di viale dei Navigatori, poco prima di raggiungere gli stabilimenti balneari Miramare, Chicco beach e la spiaggia attrezzata per disabili dell’associazione Insieme a te. Una posizione molto appetibile che però sembra non bastare per dare nuova vita all’ex colonia, finora apprezzata per la sua pinetina soprattutto dalla colonia di pavoni che vive nella località, non senza polemiche fra i residenti infastiditi dai continui richiami e dalle deiezioni dei circa 70 esemplari stanziali e gli animalisti dell’associazione Clama che hanno siglato con il Comune un accordo per gestire la presenza della colonia.

