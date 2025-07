Sicurezza a Ravenna: convocato un tavolo in prefettura

Dopo i recenti fatti che in sequenza hanno visto aggressioni, rapine e un accoltellamento tra forese, lidi e centro città, si è svolto ieri in Prefettura il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Raffaele Riccardi. é emersa l’intenzione di «effettuare - si legge in una nota - a partire dai prossimi giorni interventi congiunti in aggiunta ai quotidiani servizi di controllo del territorio, svolti con operatori di tutte le Forze dell’Ordine: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e con la collaborazione di personale della Polizia Locale, anche grazie ai consistenti rinforzi messi a disposizione, in occasione della stagione estiva, dal Ministero dell’Interno». L’impegno preso è quello di condividere strategie di monitoraggio e interventi per rafforzare il presidio del territorio, in modo tale che le attività previste insieme a quanto annunciato dall’amministrazione comunale in tema di controlli dei pubblici esercizi, dell’ospitalità privata e per quanto riguarda il rafforzamento del sistema di videosorveglianza, migliorino la sicurezza «a garanzia della tranquillità della popolazione residente e dei numerosi turisti». Gli ultimi fatti di cronaca hanno attizzato la polemica politica con l’opposizione di centrodestra, FdI, Fi, Viva Ravenna e la Lega con il parlamentare Morrone all’attacco contro la gestione della sicurezza urbana da parte dell’amministrazione comunale e del sindaco Barattoni, appena insediatosi dopo le elezioni. Dall’altra parte il vicesindaco del Pri con delega alla sicurezza Eugenio Fusignani e il Pd rimangono compatti nel ricordare che le competenze di ordine pubblico sono delegate alle forze dell’ordine e quindi al governo e non al primo cittadino. Una spirale che tiene lontane le posizioni e le soluzioni. Hanno partecipato alla riunione del comitato il questore Gianpaolo Patruno, il comandante provinciale dei Carabinieri Andrea Lachi, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Leonardo Brandano e il sindaco Alessandro Barattoni, accompagnato dal vicesindaco con delega alla sicurezza Eugenio Fusignani e il comandante della Polizia Locale, Andrea Giacomini.