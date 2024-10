Allerta meteo e scuole chiuse nel Ravennate. “Sabato 19 ottobre le scuole nel Ravennate dovrebbero essere chiuse, ma l’ultima parola spetta ai sindaci”. Così la presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo in una conferenza stampa oggi pomeriggio dopo l’allerta rossa emanata per la giornata di domani. Una ipotesi che subito dopo ha trovato una conferma: domani studenti a casa in provincia di Ravenna.