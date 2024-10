Meteo Romagna, allerta rossa sabato 19 ottobre per piene dei corsi d’acqua

L’Emilia-Romagna torna in rosso per il maltempo, in un weekend che si annuncia particolarmente difficile. Per il pomeriggio di oggi il livello di allerta massimo è quello arancione per criticità idraulica su tutto il bolognese e la pianura di Modena. Dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, scatta l’allerta rossa sempre per lo stato dei corsi d’acqua nelle stesse zone e anche per la pianura reggiana, la bassa collina, la pianura e la costa romagnola. Le precipitazioni della notte tra il 17 e il 18 ottobre, concentrate sul settore centrale della regione, “hanno generato piene su Secchia, Panaro, Reno, Idice, Sillaro, con livelli superiori alle soglie 2”, si legge nell’allerta diffusa dalla protezione civile regionale. Nella giornata di domani, sabato, “sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche associate a rovesci temporaleschi di moderata-forte intensità”. I fenomeni “si estenderanno progressivamente da sud-est verso ovest nel corso della giornata, attenuandosi durante la sera-notte”. Le precipitazioni previste “genereranno nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro-orientale della regione già interessati dalle piene in atto, con probabili superamenti delle soglie 3, e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sui bacini collinari del settore occidentale, con possibili localizzati superamenti della soglia 3”.

In rosso

Sabato 19 ottobre sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche associate a rovesci temporaleschi di moderata-forte intensità. L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emesso un’allerta rossa per le piene dei fiumi sulla montagna, collina e pianura del bolognese; sulle aree di pianura centrali, ovvero nelle province di Modena e Reggio Emilia, fino ai confini con il parmense; sui bacini romagnoli, in particolare su pianura e bassa collina.

In arancione