Russi, spento l’incendio nella palazzina in centro

RUSSI - E’ stato spento l’incendio che ha tenuto impegnati per diverse ore i vigili del fuoco a Russi. Scoppiato in una palazzina, ha visto due persone accompagnate in ospedale per accertamenti, con una che al momento si trova in ospedale ma non in pericolo di vita. A dare conto della situazione ai cittadini è la sindaca Valentina Palli con un post su Facebook: “Il fuoco è stato domato. I vigili del fuoco, che ringrazio come sempre per l’estrema professionalità e prontezza, stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza e rimuovere il materiale incandescente. Ho dovuto chiudere una parte di via Vecchia Godo e di via Trieste, quella in prossimità dell’incendio, per motivi di sicurezza. Potete usare come strade alternative via di Roma e via Trento. La persona ferita è ricoverata ma le sue condizioni non sono in alcun modo preoccupanti”.

La sindaca dà poi conto dei tanti che si sono prodigati attorno a quanto stava accadendo: “In moltissimi, come sempre, ci avete dato una mano: Protezione civile, Pubblica Assistenza e 118 ma anche esercenti per tutto il necessario: Lokale, Bar Porta Nova, Farmacia Rambelli, Oratorio ci hanno fornito gratuitamente e con estrema celerità cibo, bibite, acqua e sali minerali per gli operatori impegnati nello spegnimento dell’incendio. Voglio ringraziarli infinitamente per la generosità e la gentilezza. Nella sfortuna, tutti sono al sicuro e possiamo procedere. Il programma della Fira è integralemte confermato”.