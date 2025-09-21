Russi. Fiamme in centro in un’abitazione. Soccorsi difficili per la Fira di sett dulur

Incendio a Russi in pieno centro in una palazzina privata. Le fiamme sono divampate all’ultimo piano di un stabile in via Trieste, verso le 13.30. Nella zona in questi giorni è in corso la Fiera di sett dulur e la presenza di stand e bancarelle, tra l’altro molto affollate a quell’ora, ha reso più difficoltosi i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco da Lugo e da Ravenna con tre autobotti e l’autoscala. All’interno della casa si trovavano un uomo e il figlio di 18 anni, che sono rimasti leggermente intossicati. L’ambulanza e l’automedica giunte sul posto hanno prestato loro i primi soccorsi. Non sarebbero in gravi condizioni.