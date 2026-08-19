Ravenna, zone umide a rischio sopravvivenza: la sfida del Parco contro caldo e siccità

Nell’estate che rischia di battere tutti i record di caldo, l’acqua che non è caduta dal cielo è stata portata dove serviva grazie a un articolato sistema artificiale di chiaviche e paratie. Un intervento necessario per proteggere aree naturali di inestimabile valore per la biodiversità.
A spiegare gli interventi è il direttore del Parco del Delta del Po, Massimiliano Costa, che parla di una progressiva “mediterraneizzazione” delle nostre zone: «Le temperature più elevate e stagioni sempre più calde comportano modifiche all’ambiente che ci circonda. Sono sempre più diffusi, ad esempio, i lecci e gli allori, che guadagnano spazio a scapito di altre specie. Molte zone umide e stagni presenti nelle nostre pinete stanno scomparendo e con loro purtroppo si perdono anfibi molto preziosi. Per invertire queste dinamiche abbiamo messo in campo diversi progetti».