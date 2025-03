Ravenna, villaggio turistico con vista Ortazzo. Ok alla variante urbanistica e l’agriturismo si amplia

Il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato la variante urbanistica per l’ampliamento del villaggio turistico “La Casina”, situato su viale dei Lombardi, tra Savio e Lido di Classe. Il progetto si inserisce nel contesto naturalistico del Parco del Delta del Po, rispettando vincoli ambientali e prevedendo un’importante opera di rimboschimento. Inoltre, Valentini – già noto per l’acquisto della Zona C del comparto Ortazzo Ortazzino, situata a soli 500 metri dalla struttura – sottolinea l’intenzione di potenziare le escursioni a cavallo, in bici e a piedi, per offrire un’esperienza immersiva tra mare e natura.

Il progetto, guidato dall’imprenditore Giorgio Valentini, prevede un’espansione di 16mila metri quadri, con 6mila destinati a nuove piazzole e 10mila riservati a opere di compensazione ambientale, tra verde e riforestazione. L’intervento consentirà di aggiungere 40 nuove case mobili alle attuali 100, per rispondere alla crescente domanda di turismo all’aria aperta. «Vogliamo offrire un’alternativa agli alberghi, valorizzando la natura e il territorio – spiega Valentini –. Il nostro obiettivo è essere operativi per l’estate 2026».

L’articolo integrale sul Corriere Romagna