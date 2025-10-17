Ravenna, uomo investito a Porto Corsini dopo il raid incendiario. Arrestato un 37enne

RAVENNA - Un 37enne originario di Pomigliano d’Arco (Napoli) è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato e danneggiamento, dopo aver cercato di investire un uomo di 70 anni a Porto Corsini. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di giovedì e sarebbe legato a vecchi attriti tra l’aggressore e il figlio della vittima.

Secondo le prime ricostruzioni, attorno alle 22 il 37enne si è presentato sotto casa del presunto rivale per danneggiarne l’auto, utilizzando un gancio e versando del liquido infiammabile sul veicolo parcheggiato. A quel punto, padre e figlio sono scesi in strada per affrontarlo.

L’uomo, dapprima allontanatosi, avrebbe poi ingranato la marcia con l’intento deliberato di travolgere il 70enne, che è stato colpito in pieno e ora si trova ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Prima di fuggire, avrebbe anche cercato di investire nuovamente l’anziano, salvato in extremis dal figlio. Il 37enne è stato fermato dai carabinieri dopo circa due ore di ricerche. Lunedì comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida.